Египетская математика «Математический папирус Ахмеса» (он же и «Папирус Ринда») — древнеегипетское учебное пособие по арифметике и геометрии периода XII династии эпохи Среднего царства (1985—1795 гг.
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Египетская математика «Математический папирус Ахмеса» (он же и «Папирус Ринда») — древнеегипетское учебное пособие по арифметике и геометрии периода XII династии эпохи Среднего царства (1985—1795 гг.
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