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Samsung Galaxy S26 Ultra продаётся гораздо лучше ожиданий: он стал самым продаваемым смартфоном компании во втором квартале 2026

Samsung Galaxy S26 Ultra продаётся гораздо лучше ожиданий: он стал самым продаваемым смартфоном компании во втором квартале 2026

Он уступает только iPhone По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года Samsung Galaxy S26 Ultra 5G занял 4-е место в рейтинге самых продаваемых смартфонов мира.

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