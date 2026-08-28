Samsung Galaxy S26 Ultra продаётся гораздо лучше ожиданий: он стал самым продаваемым смартфоном компании во втором квартале 2026

Он уступает только iPhone По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года Samsung Galaxy S26 Ultra 5G занял 4-е место в рейтинге самых продаваемых смартфонов мира.
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