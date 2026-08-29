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Мировое обозрение

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«Преодолеть 1000 км»: Армия России взяла в прицел заводы ВСУ на западе Украины

Украина объявила о планах выпускать до 1000 беспилотников в сутки. Звучит внушительно. Но России не обязательно увеличивать свой парк дронов симметрично.

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