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Татар-информ

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«ЮТэйр» получит 26 новых вертолетов казанского производства

«ЮТэйр» получит 26 новых вертолетов казанского производства

Авиакомпания «ЮТэйр» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали соглашение о передаче в финансовый лизинг 26 новых российских вертолетов Ми-8МТВ-1 на XI Восточном экономическом форуме.

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