Матвей Сафонов предсказал чемпионство «Краснодара» и победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов в одном сезоне. В интервью Нобелю Арустамяну после перехода в «ПСЖ» в июне 2024 года Сафонов заявил, что французский клуб выиграет ЛЧ, а «Краснодар» станет чемпионом России в один год.
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