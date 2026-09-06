Вагенкнехт: Канцлерству Мерца грозит конец из-за выборов в Саксонии-Анхальт

Основательница BSW Сара Вагенкнехт призвала жителей восточногерманской земли голосовать против ХДС, чтобы поставить точку на канцлерстве Фридриха Мерца.
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