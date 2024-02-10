Вменяем и рукопожатие крепкое. Байдену спасают лицо перед выборами

Информационное агенство Reuters сообщило, что Белый дом раскритиковал доклад специального прокурора министерства юстиции Роберта Хёра, в котором сказано, что президент Соединенных Штатов Джо Байден страдает провалами в памяти.
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