Обещанные Бельгией F-16 не будут поставлены Киеву в этом году

Входящая в «авиационную коалицию» Бельгия ранее обязалась бесплатно передать Украине 30 единиц F-16 до 2028 года, из числа снимаемых с вооружения Воздушного компонента (Военно-воздушные силы), причем первую партию из двух самолетов бельгийцы пообещали передать украинцам до конца 2024 года.