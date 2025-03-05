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Петербургский дневник

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Трамп получил от Зеленского послание о готовности к переговорам

Трамп получил от Зеленского послание о готовности к переговорам

Об этом заявил сам американский президент Президент США Дональд Трамп заявил, что получил во вторник письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заявляет о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет ТАСС.

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