Показан вред пищи с большим количеством аминокислоты метионина

Ученые Университета Южной Калифорнии показали, что употребление пищи с большим количеством аминокислоты метионина может быть вредно тем, что это способствует развитию трудноизлечимого рака ротовой полости и дыхательных путей.
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