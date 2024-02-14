Обещавшие мягкий приговор за $1 млн адвокаты осуждены на 8 лет

По информации, полученной от «Ъ», Одинцовский городской суд в Подмосковье вынес приговор адвокату Дареджану Квеидзе, которая представляла интересы бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, и еще одному адвокату Андрею Фоломейкину, в виде восьмилетнего заключения.