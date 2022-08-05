Аргументы недели

98 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Осуждать это по линии МИД, они на этом и стоят, а Вайкуле не должна быть в России. Однако власти и Минкульт живут сво...Никас Сафронов за...
  • евгений
    А я считаю,что люди искусства как раз таки должны определится со своими политическими взглядами!Хотя бы по тому,что и...Никас Сафронов за...
  • Алекс Алекс
    запретить въезд  к намСергей Жорин допу...

Эксперт в сфере безопасности Лазарева призвала не отправлять копию своего паспорта даже знакомым людям

Эксперт в сфере безопасности Лазарева призвала не отправлять копию своего паспорта даже знакомым людям

Глава проекта ОНФ "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева в пятницу рассказала об опасности утечки копии паспорта в интернет и ее попадания в руки злоумышленников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх