Ямское поле
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Ямское поле

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Посетители фотовыставки из Бегового увидят, как менялся облик столицы

Жители района Беговой получили отличную возможность взглянуть на привычные улицы под другим углом. В парке «Ходынское поле» заработала уличная фотовыставка, посвященная 70-летию Дня строителя.

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