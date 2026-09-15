Посетители фотовыставки из Бегового увидят, как менялся облик столицы

Жители района Беговой получили отличную возможность взглянуть на привычные улицы под другим углом. В парке «Ходынское поле» заработала уличная фотовыставка, посвященная 70-летию Дня строителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Y Более 47 млн свед...
- МВД России публик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым