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Царьград

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Астронавт NASA Чиао рассказал о встрече с двумя загадочными НЛО во время полёта

Астронавт NASA Чиао рассказал о встрече с двумя загадочными НЛО во время полёта

Неопознанные объекты имели форму шаров.Бывший командир NASA поделился своим опытом, который он пережил прошлым летом во время полёта на частном самолёте в Техасе.

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