📷❗️Франция сертифицировала контейнер TALIOS для Mirage 2000D RMV Франция сертифицировала оптико-электронный прицельный контейнер Thales TALIOS для модернизированных истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000D RMV.
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