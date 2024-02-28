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Почему разбушевался Макрон: президент Франции фактически пригрозил войной России

Почему разбушевался Макрон: президент Франции фактически пригрозил войной России

Вчера 52K прочитали Президент Франции Макрон не относится к числу политиков, способных напугать.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В кондитерской - У Вас есть торт &quot;Макрон/Микрон&quot;? - А это КАК?! - Это так же, как &quot;Наполеон&quot;, только без яиц.
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20 час.

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