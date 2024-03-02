Вязаные сапоги возвращаются из прошлого в сегодняшнюю моду

Один устаревший вид обуви станет популярным в 2024 году. Как сообщает французская версия журнала Vogue, речь идет о вязаных сапогах, которые, по словам фэшн-редакторов, вновь вернутся в моду благодаря известным брендам и инфлюэнсерам.