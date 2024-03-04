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Минобороны заявило об уничтожении района размещения ВСУ под Авдеевкой

Минобороны заявило об уничтожении района размещения ВСУ под Авдеевкой

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" центральной группировки войск ликвидировали район сосредоточения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации.

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