Кусок из американского горла

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаКусок из американского горла Добрый день, сегодня мы опять о причинах и следствиях нынешней геополитики - а она весьма любопытна.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovНачну с близкого и с угля. Украина в 2019г импортировала из России около 1,,7 млн тонн коксующегося,более 3,3 млн тонн энергетического За 9 мес 2021г поставки уменьшились до 2 млн тонн. Поставки коксующегося угля из России сохранились. Энергетический уголь для ТЭС заменили дешевой электроэнергией из России и Белоруссии.Не проживем и месяц без доллара и импорта.Каким оборазом Россия зависима от Китая?Мизер покупает газа по 150$/Но исполняет торговое соглашение с США. На 130 млрд$ закупит у США СПГ и зерна в 2021г." В ближайшие два года Китай закупит американские товары на сумму $200 млрд. При этом около $32 млрд Пекин потратит только на сельхозпродукцию. Китай также взял на себя обязательство по дополнительным закупкам у США нефти и газа ($52,4 млрд), промышленных товаров ($77,7 млрд) и американских финансовых и других услуг ($37,8 млрд).Вторая фаза торгового соглашения между США и Китаем будет включать в себя снижение пошлин на некоторые импортируемые китайские товары, заявил глава министерства финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC.Но США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 360 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.Юрий Кушнаревесли продолжить мысль автора немного далее,то выход из такой ситуации англоскунсы обязательно попробуют в вооружённом конфликте,а может и в войне,только вот с кем?Natalia NikonorovaДа климатом они нас будут пригибать.Юрий Кушнаревэто одно из направленийБОБорис ОсиповЭто их светлое будущее...Сергей Сидоров"Часть китайцев тоже не в восторге от того, что в Поднебесную идет все больше энергоносителей из России - но географию и распределение ресурсов по странам мира не изменить, как ни старайся" - это оно так, но отсюда возникает желание "подвинуть границы" и сделать "твоё" нужное "мне" моим.Комментировать
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