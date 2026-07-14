The Larger Pattern Unfolding on Bitcoin and Ethereum! Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! ROW_Partners A lot of traders are focused on short term noise, but zooming out shows a clear story taking shape on Bitcoin! On the 4Hr chart, we see a small inverse head and shoulders pattern formed.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)