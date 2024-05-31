Лидер протестов в Армении анонсировал поход в "важное учреждение": "Будет очень важный день"

Баграт Галстанян объявил о желании посетить одно из республиканских ведомствАрхиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение "Тавуш во имя Родины", призвал своих сторонников собраться сегодня в 10:00 во дворе церкви Св.