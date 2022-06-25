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Камісія па садзеянні занятасці вяскоўцаў працавала ў Гарбацэвічах.

Камісія па садзеянні занятасці вяскоўцаў працавала ў Гарбацэвічах.

Пасяджэнне раённай пастаянна дзеючай камісіі па каардынацыі работы па садзеянні занятасці насельніцтва прайшло днямі на базе Гарбацэвіцкага сельвыканкама.

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