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Крипторынок выходит из тени

Крипторынок выходит из тени

Криптовалютный рынок в России постепенно выходит из серой зоны: новые правила должны сделать операции с цифровыми активами более понятными и безопасными для граждан, но при этом не приведут к мгновенному исчезновению нелегальных и непрозрачных схем.

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