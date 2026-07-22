Крипторынок выходит из тени

Криптовалютный рынок в России постепенно выходит из серой зоны: новые правила должны сделать операции с цифровыми активами более понятными и безопасными для граждан, но при этом не приведут к мгновенному исчезновению нелегальных и непрозрачных схем.
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