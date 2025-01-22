Супругам мобилизованных предоставят новые меры поддержки

22 января депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким планируют внести в Государственную думу законопроект, который предоставит женам мобилизованных граждан приоритетное право на трудоустройство в государственные организации и воинские части.
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