Трамп и Зеленский договорились о воздушном перемирии: Россия не против, чтобы Украина и США не бомбили друг друга

Галина Гельдыева

Пусть они там какие хотят междусобойчики решают, нам это ни к чему, зеленый надеется, что Трамп как то повлияет на Путина, не думаю что Путин пойдет на поводу у Трампа, тогда это будет финиш, потому что Америка нам враг и никогда не будет предпринимать что нибудь нам на пользу, а словами они могут говорить все что угодно, давно понятно они говорят одно, а делают другое, верить им нельзя.