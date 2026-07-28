Трамп и Зеленский договорились о воздушном перемирии: Россия не против, чтобы Украина и США не бомбили друг друга Хозяин Белого дома вызывает «дух Анкориджа 2.
Трамп и Зеленский договорились о воздушном перемирии: Россия не против, чтобы Украина и США не бомбили друг друга
Комментарии
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Галина Гельдыева
Пусть они там какие хотят междусобойчики решают, нам это ни к чему, зеленый надеется, что Трамп как то повлияет на Путина, не думаю что Путин пойдет на поводу у Трампа, тогда это будет финиш, потому что Америка нам враг и никогда не будет предпринимать что нибудь нам на пользу, а словами они могут говорить все что угодно, давно понятно они говорят одно, а делают другое, верить им нельзя.
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1 м.
Геннадий Хрипунов
Можно пойти на воздушное перемирие, когда наши военные будут стоять у Границ СССР, то-есть у Границ со Словакией, Венгрией, Польшей и Румынией, а вот Молдавия это наши земли, а проститутка Санду любительница в рот брать и многое другое сразу убежит со своей выблюдской свитой .
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