Трамп попросил суд отклонить ускоренное рассмотрение иска об иммунитете

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд, чтобы отклонить запрос специального прокурора Джека Смита об ускоренном рассмотрении вопроса о том, обладает ли Трамп иммунитетом от юридического преследования.
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