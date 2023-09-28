ВС РФ заняли два опорных пункта ВСУ на южнодонецком направлении

Известия/Алексей Рамм Российские военнослужащие группировки войск "Восток" получили под свой контроль два опорных пункта боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Приютное на южнодонецком направлении.
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