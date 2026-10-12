«Просто так ничего не происходит»: Цискаридзе о дожде на могиле Григоровича

Народный артист России Николай Цискаридзе увидел особый знак в дожде, который начался во время открытия памятника народному артисту СССР Юрию Григоровичу в Москве.
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