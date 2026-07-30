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Коэффициент на вылет «Ньюкасла» из АПЛ обвалился в 3 раза за лето. Хау уходит перед стартом сезона

Букмекеры обвалили коэффициент на вылет «Ньюкасла» из АПЛ. С 24 мая коэффициент на понижение «Ньюкасла» в классе обвалился почти в 3 раза – с 41.

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