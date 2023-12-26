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МО Британии отчиталось о завершении обучения первых украинских пилотов F-16

МО Британии отчиталось о завершении обучения первых украинских пилотов F-16

Первая группа пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошла организованный ВВС Британии базовый курс обучения полетам на военных самолетах F-16, сообщило на своем сайте Минобороны Соединенного Королевства.

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