МО Британии отчиталось о завершении обучения первых украинских пилотов F-16

Первая группа пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошла организованный ВВС Британии базовый курс обучения полетам на военных самолетах F-16, сообщило на своем сайте Минобороны Соединенного Королевства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии