Концерт Shamanic Jazz, Indie, Ethno, Soul

Лето — время концертов на крыше! Только представьте: панорама вечерней Москвы, отличная компания вокруг, живая современная музыка… В свой день рождения певица и актриса Наталья Сидорцова при поддержке коллег-музыкантов представит шоу «Соляр» на Летней веранде ЦМТ.