Бизнес-эксперт Лариса Науменко о предпринимательстве в 2024 году: «Возможности для развития есть»

2023 год прошел под лозунгом импортозамещения. Тенденция может сохраниться и в 2024 году. Как чувствуют себя предприниматели и какие ниши остаются более востребованными и менее конкурентными? На эти вопросы в рамках проекта «ФедералПресс» «10 важных мнений о 2024-м» ответила Лариса Науменко, директор московского офиса CPO Group (ЦПО Групп), эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опоры России».
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