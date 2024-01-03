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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Бизнес-эксперт Лариса Науменко о предпринимательстве в 2024 году: «Возможности для развития есть»

Бизнес-эксперт Лариса Науменко о предпринимательстве в 2024 году: «Возможности для развития есть»

2023 год прошел под лозунгом импортозамещения. Тенденция может сохраниться и в 2024 году. Как чувствуют себя предприниматели и какие ниши остаются более востребованными и менее конкурентными? На эти вопросы в рамках проекта «ФедералПресс» «10 важных мнений о 2024-м» ответила Лариса Науменко, директор московского офиса CPO Group (ЦПО Групп), эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опоры России».

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