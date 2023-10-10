ХАМАС контактирует с Москвой по вопросу пленных с гражданством РФ

Член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу-Марзук заявил телеканалу Al-Jazeera, что организация поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, которые имеют второе российское гражданство.
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