РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Зеленский прикидывается бедным и несчастным, а его жёнка, тем временем, скупает дорогие бриллианты, превращая украден...Зеленский сообщил...
  • Наталия Сорокина
    Правильное решение: "Когда две собаки грызутся, третья не лезь!"... (Древняя мудрость, чтобы грызня быстрее закончила...Ливан заявил о не...
  • Михаил Еграшин
    Что такое "логистическая инфраструктура"? Логика в Хохлостане давно порушена. Выдумали ж слово, еще кричат, что оно а...В Одесской област...

ХАМАС контактирует с Москвой по вопросу пленных с гражданством РФ

ХАМАС контактирует с Москвой по вопросу пленных с гражданством РФ

Член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу-Марзук заявил телеканалу Al-Jazeera, что организация поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, которые имеют второе российское гражданство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх