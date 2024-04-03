В России выросло число природных катаклизмов

В 2023 году число природных катаклизмов в России выросло на 22 процента по сравнению с 2022 годом. В минувшем году эксперты зафиксировали 1191 опасное гидрометеорологическое явление, в то время как годом ранее их количество составило 976.
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