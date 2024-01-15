Криминалистика взорвана утверждением, что отпечатки разных пальцев одного человека не уникальны

Гейб Го, один из студентов Колумбийского инженерного факультета, и команда его единомышленников сделали интересное открытие, которое может в буквальном смысле перевернуть фундаментальное утверждение в современной криминалистике.
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