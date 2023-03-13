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Адвокат уверен, что суд откажет Зареме Салиховой в судебном иске к Ольге Смородской

Адвокат уверен, что суд откажет Зареме Салиховой в судебном иске к Ольге Смородской

Адвокат Константин Кудряшов поделился мнением о перспективах судебного иска, который намерена предъявить за оскорбление жена бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова экс-президенту "Локомотива" Ольге Смородской.

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