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Депутат рады Геращенко назвала офис президента Украины параллельным правительством

Депутат рады Геращенко назвала офис президента Украины параллельным правительством

Работа офиса президента Украины Владимира Зеленского напоминает деятельность параллельного правительства: десятки советников, которые контролируют все органы власти и ни за что не отвечают, заметила 21 октября депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

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