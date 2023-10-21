Депутат рады Геращенко назвала офис президента Украины параллельным правительством

Работа офиса президента Украины Владимира Зеленского напоминает деятельность параллельного правительства: десятки советников, которые контролируют все органы власти и ни за что не отвечают, заметила 21 октября депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
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