Лиам Каннингэм, Давид Дастмалчян, Хавьер Ботет, Джон Джон Брионес, Николай Николаефф, Эшлинг Франчози, Кори Хокинс, Стефан Капичич, Вуди Норман, Мартин Фурулунд и Крис Уолли сыграют в новом хорроре Андре Овредала «Последнее путешествие "Деметра"» (Last Voyage of the Demeter), уверяет THR.