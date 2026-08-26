Марка Geely официально анонсировала новую платформу для Monjaro

Компания Geely продолжает поэтапно рассекречивать гибридную версию кроссовера Monjaro EM-i. На этот раз были опубликованы официальные изображения автомобиля, который получил несколько существенных отличий от хорошо знакомой россиянам бензиновой модификации популярной модели.
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