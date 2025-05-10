Как поговорить с детьми о пищевой аллергии

Советы родителям, которые помогут ознакомить ребенка с его аллергией и правилами безопасности С помощью открытого общения вы можете помочь своему ребенку понять, что значит иметь пищевую аллергию и как при этом оставаться в безопасности.
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