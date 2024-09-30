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Самые популярные имена малышей в Ивановской области - Михаил и Софья

Самые популярные имена малышей в Ивановской области - Михаил и Софья

В 2024 году в Ивановской области появились на свет 4200 малышей.Мода на имена была, есть и будет. Она продолжает править балл: Михаил и Софья (с вариантом София) - самые популярные имена в этом году для новорожденных в Ивановской области.

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