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  • Evgenija Palette
    А не выгнать ли этого Председателя совета Мигрантов вместе с ними подальше?... Они себе карманы набивают, а народ, ру...Русским устроили ...
  • Л
    Нет , нет и нет! Никакого замалчивания.Это уже попробовала Европа. Будет все хуже и хуже. Зачем из гранаты выдерживат...Русским устроили ...
  • вячеслав харченко
    Власти "не видят проблемы", это просто издержки их бизнеса.Русским устроили ...

Русским устроили новое унижение: "Заткнитесь и молчите"

Русским устроили новое унижение: "Заткнитесь и молчите"

Глава Федерации мигрантов России предложил замалчивать преступления мигрантов, чтобы не поднимать волну народного гнева.

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вячеслав харченко
Власти "не видят проблемы", это просто издержки их бизнеса.
Л
Нет , нет и нет! Никакого замалчивания.Это уже попробовала Европа. Будет все хуже и хуже. Зачем из гранаты выдерживать чеку и ждать 1,2,3..???
Evgenija Palette
А не выгнать ли этого Председателя совета Мигрантов вместе с ними подальше?... Они себе карманы набивают, а народ, русские люди должны терпеть в своих селах мечети... ОХ-ели, что ли? Никакого замалчивания! Посмотрите на Америку! Никакие суды Линча не могли ничего сделать. Пришло время, и БЕЛЫЕ СТАЛИ ЛИЗАТЬ БАШМАКИ У ЧЕРНЫХ!... ( как бы еще чего лизать не пришлось)...

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