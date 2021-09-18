Русским устроили новое унижение: "Заткнитесь и молчите"

Андрей СмирновПолитикаРусским устроили новое унижение: "Заткнитесь и молчите"Глава Федерации мигрантов России предложил замалчивать преступления мигрантов, чтобы не поднимать волну народного гнева.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоВласти "не видят проблемы", это просто издержки их бизнеса.ЛНет , нет и нет! Никакого замалчивания.Это уже попробовала Европа. Будет все хуже и хуже. Зачем из гранаты выдерживать чеку и ждать 1,2,3..???Evgenija PaletteА не выгнать ли этого Председателя совета Мигрантов вместе с ними подальше?... Они себе карманы набивают, а народ, русские люди должны терпеть в своих селах мечети... ОХ-ели, что ли? Никакого замалчивания! Посмотрите на Америку! Никакие суды Линча не могли ничего сделать. Пришло время, и БЕЛЫЕ СТАЛИ ЛИЗАТЬ БАШМАКИ У ЧЕРНЫХ!... ( как бы еще чего лизать не пришлось)...Комментировать
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