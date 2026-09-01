⚡️Российские военнослужащие в Чёрном море поразили сухогруз с вооружением и боеприпасами Также в порту «Южный» поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
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