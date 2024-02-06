Рогов: ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного на Запорожье

Общественный и политический деятель Владимир Рогов поделился сведениями о том, что военнослужащим ВС РФ удалось выдавить боевиков Вооружённых сил киевского режима из ряда опорников неподалёку от населённого пункта Приютное на территории Запорожья, добившись продвижения.