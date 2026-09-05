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До +20 и без дождей. Какой будет погода в Алтайском крае 6 сентября

До +20 и без дождей. Какой будет погода в Алтайском крае 6 сентября

Осадков не ожидается В ночь на 6 сентября в Алтайском крае заморозков не будет — штормпрогноз по минусовым температурам продлевать не стали.

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