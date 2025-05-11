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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев о дерби со «Спартаком»: «Игроки «Динамо» прекрасно знают свою историю, иностранцы тоже понимают значение этих матчей. Настрой должен быть запредельным»

Гусев о дерби со «Спартаком»: «Игроки «Динамо» прекрасно знают свою историю, иностранцы тоже понимают значение этих матчей. Настрой должен быть запредельным»

Сегодня «Динамо» примет красно-белых в матче 28-го тура Мир РПЛ. – Как вам кажется, изменилось ли у нового поколения игроков отношение к понятию дерби, которых теперь может быть по 4-5 в сезоне?  – Наши игроки прекрасно понимают, что это за команда, и знают свою историю.

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