В «Газпроме» отказались принять молдавский аудит задолженности по газу

Отчет аудита исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» за газ, опубликованный Минэнерго Молдавии, не удовлетворяет требованиям независимости аудита и не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа аудита задолженности.
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