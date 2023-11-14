В «Газпроме» отказались принять молдавский аудит задолженности по газу

Отчет аудита исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» за газ, опубликованный Минэнерго Молдавии, не удовлетворяет требованиям независимости аудита и не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа аудита задолженности.