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Li i9: дебют флагманского электромобиля 16 сентября

Li i9: дебют флагманского электромобиля 16 сентября

Компания Li Auto (LiXiang) официально объявила, что 16 сентября проведет презентацию своей новейшей флагманской модели — электрического кроссовера i9.

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