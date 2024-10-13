ДОГОВОР ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ С ХРИСТИАНАМИ Охранная Грамота (фирман) Святого Пророка Мухаммада (мир и благословения Аллаха да пребывают с ним) данная Синайскому монастырю Святой Екатерины в 620-е годы, которая является подлинным историческим документом, хранящийся в Стамбуле и заверенный отпечатком руки Святого Пророка ﷺ: «Во имя Аллаха Всемилостивого и Наимилосердного! Это указ, написанный по повелению Мухаммада сына Абдуллы, Пророка Аллаха, Предостерегателя и Носителя Благой Вести с тем, чтобы идущие вослед не искали себе оправданий.