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Суд поместил под домашний арест начальника отдела новосибирского Росздравнадзора

Суд поместил под домашний арест начальника отдела новосибирского Росздравнадзора

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Александра Махнева по делу о мошенничестве.

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